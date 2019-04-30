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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации АО “УК “Кузбассразрезуголь”

В марте 2019 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что юридическим лицом – АО “УК “Кузбассразрезуголь” допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства. АО “УК “Кузбассразрезуголь” в установленный срок предписание не исполнено. Обществом не проведены в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Земельные участки, на площади не менее 12,9931 га, не приведены АО “УК “Кузбассразрезуголь” в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжают оставаться нарушенными, вследствие чего не могут использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

По данному факту нарушения земельного законодательства Российской Федерации, в отношении АО “УК “Кузбассразрезуголь” составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Административные материалы направленны в мировой суд по подведомственности для рассмотрения и принятия решения.

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/04/2019
Общество
Кемерово
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