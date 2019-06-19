Нарушение земельного законодательства Российской Федерации гражданами

На территории Кемеровской области государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе за соблюдением требований и обязательных мероприятий по охране почв, и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, осуществляется Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в соответствии с возложенными на него полномочиями.

При анализе административной практики в области государственного земельного надзора Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области отмечает, что остро стоит проблема по борьбе с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения сорной растительностью. На борьбу с ней нацелена и работа отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления.

Управление осуществляет контроль за соблюдением земельного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за выполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Основной обязанностью землепользователей является использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением и способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, осуществлять мероприятия по охране земель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, не допускать загрязнения, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв.

За период 2018 года на территории Прокопьевского и Новокузнецкого районов возбуждено 41 административное производство в отношении физических лиц по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении выявленных нарушениях, ведутся работы по предупреждению зарастания земель.