Нарушение земельного законодательства Российской Федерации ООО «Разрез Березовский»

Земля – является главным национальным достоянием и богатством людей.

К нарушениям земельного законодательства относятся, в том числе, неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

На территории Кемеровской области государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе за соблюдением требований и обязательных мероприятий по охране почв, и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, осуществляется Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с возложенными на него полномочиями.

В ноябре - декабре 2020 года в ходе рейдового осмотра, проведенного на основании Приказа от 16.11.2019 № 484-в, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено, что юридическим лицом – ООО «Разрез «Березовский» допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, а именно, допущено размещение объектов не связанных сельскохозяйственным производством (объекты, связанные с добычей угля открытым способом) на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В результате размещения объектов ООО «Разрез «Березовский», не связанных с сельскохозяйственным производством, земли сельскохозяйственного назначения деградированы, нарушены, выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель.

По итогам обследования проведена внеплановая документарная проверка, юридическому лицу выдано предписание об устранении допущенного правонарушения, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на ООО «Разрез «Березовский» наложен штраф в размере 400 тыс. рублей.