Нарушение земельного законодательства Российской Федерации ООО «Разрез Талдинский-Западный»

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

В России земли разделены на категории, закрепленные в ст. 7 Земельного кодекса РФ. Там же указано, что они должны использоваться в соответствии с их целевым назначением.

Присвоение участку определенной категории, а также его перевод из одной категории в другую осуществляется в соответствии с нормативными актами федерального, регионального или муниципального уровня.

На территории Кемеровской области – Кузбасса наиболее часто встречаются нарушения земельного законодательства РФ, связанные с использованием участков сельскохозяйственного назначения угледобывающими предприятиями для размещения промышленных объектов (карьеров, отвалов вскрышных пород, автомобильных дорог, линий электропередач, объектов промплощадок и иных объектов, связанных с добычей угля).

Нецелевое использование земельного участка влечет наложение штрафа, досрочное прекращение прав на землю и изъятие надела либо обязанность компенсировать ущерб, причиненный почвенному слою.

Нецелевая эксплуатация земельных участков создает угрозу для качественных характеристик почвенного слоя, который является невозобновляемым природным ресурсом.

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, как собственники, так и прочие пользователи участков обязаны использовать земли в соответствии с их назначением способом, не причиняющим вред природе. Так, например, пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны природы.

На территории Кемеровской области - Кузбасса государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе за соблюдением требований и обязательных мероприятий по охране почв, и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, осуществляется Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области(далее Управление) в соответствии с возложенными на него полномочиями.

Так в марте 2020 года в ходе плановой выездной проверки, в отношении угледобывающего предприятия ООО «Разрез Талдинский-Западный», осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасс, Прокопьевского муниципального района, Управлением установлено, что юридическим лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Проверкой установлено, что в результате размещения карьерной выемки, бурта, состоящего из смеси ПСП, суглинка и угля, отвала вскрышных пород, образовавшихся при добыче угля, почва засорена углем и суглинком, имеет место снижение плодородия почв и земель сельскохозяйственного назначения, их деградация, загрязнение, захламление, порча и уничтожение плодородного слоя почвы, земли сельскохозяйственного назначения выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении допущенного правонарушения, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначенный при рассмотрении дела об административном правонарушении штраф в размере 400 тыс. рублей оплачен ООО «Разрез Талдинский-Западный» в добровольном порядке.