Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Нарушение земельного законодательства Российской Федерации ООО «Разрез Талдинский-Западный»

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

В России земли разделены на категории, закрепленные в ст. 7 Земельного кодекса РФ. Там же указано, что они должны использоваться в соответствии с их целевым назначением.

Присвоение участку определенной категории, а также его перевод из одной категории в другую осуществляется в соответствии с нормативными актами федерального, регионального или муниципального уровня.

На территории Кемеровской области – Кузбасса наиболее часто встречаются нарушения земельного законодательства РФ, связанные с использованием участков сельскохозяйственного назначения угледобывающими предприятиями для размещения промышленных объектов (карьеров, отвалов вскрышных пород, автомобильных дорог, линий электропередач, объектов промплощадок и иных объектов, связанных с добычей угля).

Нецелевое использование земельного участка влечет наложение штрафа, досрочное прекращение прав на землю и изъятие надела либо обязанность компенсировать ущерб, причиненный почвенному слою.

Нецелевая эксплуатация земельных участков создает угрозу для качественных характеристик почвенного слоя, который является невозобновляемым природным ресурсом.

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ, как собственники, так и прочие пользователи участков обязаны использовать земли в соответствии с их назначением способом, не причиняющим вред природе. Так, например, пользователь земли сельскохозяйственного назначения обязан ее обрабатывать, засеивать, скашивать или использовать для нужд сельского хозяйства, соблюдая законодательство в области землепользования и охраны природы.

На территории Кемеровской области - Кузбасса государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе за соблюдением требований и обязательных мероприятий по охране почв, и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель, осуществляется Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области(далее Управление) в соответствии с возложенными на него полномочиями.

Так в марте 2020 года в ходе плановой выездной проверки, в отношении угледобывающего предприятия ООО «Разрез Талдинский-Западный», осуществляющего деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасс, Прокопьевского муниципального района, Управлением установлено, что юридическим лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Проверкой установлено, что в результате размещения карьерной выемки, бурта, состоящего из смеси ПСП, суглинка и угля, отвала вскрышных пород, образовавшихся при добыче угля, почва засорена углем и суглинком, имеет место снижение плодородия почв и земель сельскохозяйственного назначения, их деградация, загрязнение, захламление, порча и уничтожение плодородного слоя почвы, земли сельскохозяйственного назначения выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении допущенного правонарушения, составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначенный при рассмотрении дела об административном правонарушении штраф в размере 400 тыс. рублей оплачен ООО «Разрез Талдинский-Западный» в добровольном порядке.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/07/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В воскресенье на Петербург обрушатся грозы и штормовой ветер
Ухудшение погоды ожидается в Петербурге в воскресенье, 6 июля. Прогнозируется усиление ветра, ливни...
В Кемерове на переходе насмерть сбили 17-летнего мальчика
Сегодня в Кемерове, на пересечении ул. Волгоградская и Притомского проспекта в 13:32 на пешеходном...
Где в Кузбассе выпал самый крупный град вечером 5 июля
Вечером в воскресенье Кузбасс накрыло ливнями, грозами и градом. Они наблюдались на территории всей...
Кузбасские синоптики предупредили о ливневых дождях и грозах
В воскресенье, 5 июля, в Кузбассе сохранится аномально жаркая погода, днём ожидаются грозы, град,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus