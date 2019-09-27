Нарушение земельного законодательства Российской Федерации в Крапивинском сельском поселении

В июле-августе 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Крапивинского сельского поселения, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявлены нарушения земельного законодательства Российской Федерации должностным лицом - главой сельского поселения, выразившиеся в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, в результате чего допущено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на землях, относящихся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, на общей площади не менее 50 м.кв.

По выявленному факту составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа 5000 рублей.