Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

В октябре 2019г. в ходе внеплановой документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» установлено, что юридическое лицо АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не проведены в срок до 01.09.2019г. в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) площадью 27704кв.м. по адресу Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, земельный участок нарушен размещением отходов производства (отвал горных пород).

Исходя из положений ст.78 Ф Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее (в течение года) юридическое лицо АО «УК «Кузбассразрезуголь» привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.