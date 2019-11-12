Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»
В октябре 2019г. в ходе внеплановой документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» установлено, что юридическое лицо АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не проведены в срок до 01.09.2019г. в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и
Исходя из положений ст.78 Ф Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
Ранее (в течение года) юридическое лицо АО «УК «Кузбассразрезуголь» привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации.
Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного
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