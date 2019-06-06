Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «Шахта «Алексиевская»
В январе 2019г. в ходе внеплановой документарной проверки в отношении юридического лица - АО «Шахта «Алексиевская», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что юридическим лицом - АО «Шахта «Алексиевская» допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическое лицо АО «Шахта «Алексиевская» в установленный срок до 28.12.2018г. не исполнило Предписание от 05.04.2018 №39/128-ЗН, а именно, не провело в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и
Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст.25 № 294 – ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля».
Юридическому лицу АО «Шахта «Алексиевская» выдано предписание на новый срок для устранения нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
За совершение данного правонарушения Решением мирового судьи судебного участка №1 Ленинск-Кузнецкого судебного района по делу АО «Шахта «Алексиевская» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.
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