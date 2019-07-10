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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «Шахта «Антоновская»

В текущем году в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом АО «Шахта «Антоновская» в установленный срок предписание не исполнено, а именно: не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения, нарушенных размещением технологической автомобильной дороги, в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования; не проведены мероприятия по восстановлению плодородного слоя почвы.

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо было осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Мировым судом судебного участка №2 Новокузнецкого судебного района Кемеровской области АО «Шахта «Антоновская» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб..

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
10/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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