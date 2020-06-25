Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «Шахта «Большевик»
При проведении проверок в феврале 2020 году по надзору за исполнением ранее выданных предписаний установлено, что юридическим лицом АО «Шахта «Большевик» в установленный срок предписания не исполнены,допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Юридическое лицо АО «Шахта «Большевик» в установленный срок в соответствии со ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и
Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
По результатам проведенных проверок, материалы административных дел были направлены в суд. Постановлениями мирового суда юридическое лицо АО «Шахта «Большевик» признано виновным и вынесены наказания в виде административных штрафов в размере 100000 рублей в каждом случае.
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