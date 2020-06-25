Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом АО «Шахта «Большевик»

При проведении проверок в феврале 2020 году по надзору за исполнением ранее выданных предписаний установлено, что юридическим лицом АО «Шахта «Большевик» в установленный срок предписания не исполнены,допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Юридическое лицо АО «Шахта «Большевик» в установленный срок в соответствии со ст. 13, ст. 42, ст.76, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот земель площадью 33738кв.м. в одном случае: земли нарушены в результате размещения автомобильной технологической дороги и продолжают использоваться для производственной деятельности АО «Шахта «Большевик» и площадью 200426кв.м. в другом случае: земли используются под размещение технологической дороги на промплощадку, размещение водозаборных скважин и насосного оборудования на площадках отсыпанных доменным шлаком, Выдано новое предписание с новым сроком исполнения, где юридическому лицу предписано устранить выявленные нарушения.

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

По результатам проведенных проверок, материалы административных дел были направлены в суд. Постановлениями мирового суда юридическое лицо АО «Шахта «Большевик» признано виновным и вынесены наказания в виде административных штрафов в размере 100000 рублей в каждом случае.