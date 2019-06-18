Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «ЭнергиЯ-НК»

При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «ЭнергиЯ-НК» в установленный срок предписание не исполнено, а именно: в соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот площадью 70117,0кв.м., расположенных в кадастровом квартале 42:09:0911001 по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, в границах МО «Загорское сельское поселение». Исходя из положений ст.78 Ф Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо было осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

По решению мирового суда судебного участка № 1 Зенковского судебного района г.Прокопьевска Кемеровской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.26 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб., штраф оплачен в полном объеме.