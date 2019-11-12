Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «ЭнергиЯ-НК»

В октябре 2019г. в ходе внеплановой, документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергиЯ-НК», в установленный срок до 01.09.2019г. предписание не выполнило, а именно не провело в соответствии с положениями ст. 13, ст. 42, ст. 78, ст. 79 Земельного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот, расположенных в кадастровом квартале 42:09:0911001 по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, в границах МО «Загорское сельское поселение», входящего в границы лицензионного участка ООО «Энергия-НК» площадью 276281кв.м., продолжает использоваться для производственной деятельности ООО «ЭнергиЯ-НК». Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч.2 ст. 13; абз. 2, абз. 8, абз. 9 ст. 42; ч. 1 ст. 78; ч. 1 ст. 79 Земельного Кодекса Российской Федерации; ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ответственность, за которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.