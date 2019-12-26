Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «ЭнергиЯ-НК»

В 2019 г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергиЯ-НК», в установленный срок до 01.09.2019г. предписание не выполнило, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот, расположенных в Кемеровская области, Новокузнецкий район, в границах МО «Загорское сельское поселение», входящего в границы лицензионного участка ООО «Энергия-НК» площадью 276281кв.м., продолжает использоваться для производственной деятельности ООО «ЭнергиЯ-НК». Неисполнение предписания в установленный срок является уже не первым и является грубым нарушением Земельного Кодекса РФ. Инспекторами составлен протокол об административной ответственности, материалы переданы в суд. Мировым судьей города Прокопьевска юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и назначен штраф 200тыс.руб.