Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «ЭнергиЯ-НК»

В начале января 2020 года в ходе внеплановой документарной проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергиЯ-НК» не предоставило в установленный срок документы, подтверждающие исполнение или неисполнение предписания. Непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, является нарушением: ч. 5 ст. 11, ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ответственность за не соблюдение которых предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ, материалы были переданы в суд.

Постановлением от 12.03.2020 мирового судьи судебного участка №2 Рудничного судебного района города Прокопьевска Кемеровской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде предупреждения.

В январе 2020 года проведена еще одна проверка внеплановая выездная. Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергиЯ-НК» часть земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. В отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения с КN 42:09:0911001:2763, 42:09:0000000:3236, 42:09:0000000:3259 осуществлен осмотр территории земельных участков. Таким образом проверкой было установлено, что ООО «ЭнергиЯ-НК» что в установленный срок до 16.12.2019г. предписание не исполнено, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения. Земельные участки сельскохозяйственного назначения с КN 42:09:0911001:2763, 42:09:0000000:3236, 42:09:0000000:3259 в сельскохозяйственный оборот не вовлекались, сенокошение не осуществлялось, вырубка древесно-кустарниковой растительности не осуществлялась. Земельные участки не используется по целевому назначению – для сельскохозяйственного использования площадью 435089‬кв.м., заросли сорной растительностью (многолетние травы), кустарниковой и древесной растительностью (береза высотой не менее 2м.)

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч.2 ст. 13; абз. 2, абз. 8, абз. 9 ст. 42; ч. 1 ст. 78; ч. 1 ст. 79 Земельного Кодекса Российской Федерации; ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ответственность, за которое предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.26 ст.19.5 КоАП РФ

Постановлением от 12.03.2020 мирового судьи судебного участка №2 Рудничного судебного района города Прокопьевска Кемеровской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.26 ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.