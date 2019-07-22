Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Энергоуголь»

В июле 2019г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом – ООО «Энергоуголь», допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использование по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот в отношении земель, нарушенных в результате оползня с отвала, площадью 116,4,0кв.м.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения, составлен протокол об административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.