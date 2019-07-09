Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Кузбасский бройлер»
В марте 2019г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «Кузбасский бройлер»в установленный срок предписание не исполнено, то есть не проведены в соответствии с положениями ст.13, ст.42, ст.78, ст.79 Земельного кодекса РФ и
Мировым судом Новокузнецкого судебного района Кемеровской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб..
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