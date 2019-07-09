Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Кузбасский бройлер»

В марте 2019г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «Кузбасский бройлер»в установленный срок предписание не исполнено, то есть не проведены в соответствии с положениями ст.13, ст.42, ст.78, ст.79 Земельного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот, не исключено дальнейшее негативное воздействие веществами, их производными, в которые входят помет – как отход производства птицефабрик, не разработана рациональная система земледелия земель.

Мировым судом Новокузнецкого судебного района Кемеровской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб..

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/07/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Международные военные учения проводятся в Кузбассе
На Юргинском полигоне проходят учения с участием бойцов дислоцированной в кузбасском городе...
Сергей Цивилёв вошёл в топ-20 губернаторов России
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв занял 20-е место в рейтинге глав регионов России,...
Международные военные учения проводятся в Кузбассе
На Юргинском полигоне проходят учения с участием бойцов дислоцированной в кузбасском городе...
Впервые в Новокузнецке пройдет фестиваль шоколада
Начало фестиваля разукрасит цветной фейерверк. Зрителей ожидают дефиле «сладких» костюмов, конкурсы...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus