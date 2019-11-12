Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»

При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическое лицо ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» не провело мероприятия в установленный срок до 14.07.2019г. на земельных участках с категорией земель: земли сельскохозяйственного назначения, на общей площади 9582кв.м. (нарушенные в ходе производственной деятельности) по их восстановлению

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ответственность за нарушение которого предусмотрена ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), материалы переданы в суд