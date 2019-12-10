Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Разрез «Бунгурский - Северный»

В 2019г. Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая документарная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Разрез «Бунгурский - Северный» по надзору за исполнением ранее выданного предписания. Было установлено, что юридическое лицо предписание госоргана не выполнило в установленный срок. Обществом с ограниченной ответственностью «Разрез «Бунгурский - Северный» не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использование по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на землях сельскохозяйственного назначения Новокузнецкого муниципального района, в границах Загорского сельского поселения площадью 9582кв.м., которые были нарушены в результате производственной деятельности по добыче угля открытым способом. Нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения на новый срок, составлен протокол об административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд. Юридическое лицо вину признало. Мировым судьей судебного участка №5 Куйбышевского судебного района г.Новокузнецка Кемеровской области ООО «Разрез «Бунгурский - Северный» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.