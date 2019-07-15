Комментарии

В первом полугодии 2019 года в ходе внеплановой проверки в отношении юридического лица - ООО «Разрез им. В.И. Черемнова», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что юридическим лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическое лицо ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» в установленный срок не исполнило предписание а именно, не провело мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот.

Повторное в течение года неисполнение предписания в установленный срок, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ.

Юридическому лицу ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» выдано предписание на новый срок для устранения нарушений, составлен протокол об административном правонарушении.

За совершение данного правонарушения Решением Мирового судьи судебного участка №2 Прокопьевского судебного района Кемеровской области ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» привлечено к административной ответственности и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.