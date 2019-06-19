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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Водоканал»

Земля – всегда была главным национальным достоянием и богатством людей.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает о необходимости соблюдения требований земельного законодательства.

К нарушениям земельного законодательства относятся в том числе, и неиспользование земельного участка в течение установленного законодательством срока или использование такого участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием. За такие виды нарушений предусмотрен административный штраф, размер которого установлен Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Соблюдение законодательства при использовании земель способствует их вовлечению в экономический оборот.

С целью выявления нарушений инспекторы проводят проверки соблюдения земельного законодательства юридическими, физическими или должностными лицами. Также для выявления признаков нарушения земельного законодательства инспекторами проводятся административные обследования земель, когда контроль осуществляется без непосредственного участия собственников, пользователей.

В случае обнаружения нарушений возбуждается дело об административном нарушении, на основании которого устанавливаются его обстоятельства и выносится решение о назначении административного наказания в виде штрафа.

Одним из примеров по пресечению нарушения земельного законодательства являются результаты плановой выездной проверки в отношении ООО «Водоканал» 2018году. Юридическим лицом в результате производственной деятельности, осуществляемой в Новокузнецком районе Кемеровской области допущены нарушения земельного законодательства Российской Федерации, а именно, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 37кв.м., а также в порче и уничтожении плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения на площади112кв.м. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных правонарушений. ООО «Водоканал» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст8.7 КоАП, ч.1 ст.8.6 КоАП, ч.2 ст.8.6 КоАП.

По результатам рассмотрения юридическим лицом оплачена сумма штрафов 240 тыс.руб.

Общество
kuzbassnews.ru
19/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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