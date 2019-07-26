Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Вперед»

 

 

В Кемеровской области в июле 2019г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом – ООО «Вперед», допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписания выданого Территориальным Управлением Россельхознадзора мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот на части земельного участка сельскохозяйственного назначения по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, МО «Красулинское сельское поселение», СПС «Ильинский», выведенной из сельскохозяйственного оборота, в результате смешивания помета куриного перепревшего (отходы производства 4 класса опасности) с плодородным слоем почвы (участок вспахан методом отвальной вспашки) на площади 254790,2кв.м.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения, составлен протокол об административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Общество
kuzbassnews.ru
26/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дожди и грозы ожидаются в Кузбассе в завершающие дни июля
Синоптики дали предварительный прогноз на ближайшие дни. По информации Кемеровского Гидрометцентра...
Цивилёв представил проект нового терминала кемеровского аэропорта
Обновление ждёт воздушные гавани Кемерова и Новокузнецка. Будущее аэропорта Алексей Леонов,...
С 20 августа кузбассовцам разрешат заготавливать кедровый орех
Стало известно, когда кузбассовцам разрешат собирать кедровый орех. По информации пресс-службы...
В Кузбассе строят центр подготовки спецназовцев
Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов сегодня встретился с...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus