Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Вперед»

В Кемеровской области в июле 2019г. в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом – ООО «Вперед», допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписания выданого Территориальным Управлением Россельхознадзора мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот на части земельного участка сельскохозяйственного назначения по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, МО «Красулинское сельское поселение», СПС «Ильинский», выведенной из сельскохозяйственного оборота, в результате смешивания помета куриного перепревшего (отходы производства 4 класса опасности) с плодородным слоем почвы (участок вспахан методом отвальной вспашки) на площади 254790,2кв.м.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения, составлен протокол об административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.