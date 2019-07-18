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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ООО «Юргагазавто»

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области из Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района поступила информация о допущенных нарушениях земельного законодательства ООО «Юргагазавто» на землях сельскохозяйственного назначения расположенных по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, МО «Горняцкое сельское поселение», с признаками ведения производственной деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством.

В отношении ООО «Юргагазавто» по согласованию с Прокуратурой Кемеровской области проведена внеплановая выездная проверка.

За нарушение земельного законодательства, постановлением заместителя начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна ООО «Юргагазавто» привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ, постановлением ООО «Юргагазавто» назначено административное наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Обществом предоставлено ходатайство о рассрочки по оплате штрафа, ввиду сложного финансового положения. Ходатайство удовлетворено.

В настоящее время ООО «Юргагазавто» произведена частичная оплата назначенного административного штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
18/07/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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