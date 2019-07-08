Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Березовского сельского поселения не выявлено

В июне 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Березовского сельского поселения, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что администрация Березовского сельского поселения имеет в постоянном бессрочном пользовании земельные участки сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», общей площадью 19,0356 га, которые используются как пастбища для крупного и мелкого рогатого скота, находящегося в частной собственности жителей Березовского сельского поселения.

Фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Березовского сельского поселения в ходе проведения проверки не установлено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке в День города отгремели два салюта
В Новокузнецке завершился третий день празднования 401-й годовщины. В этом году для жителей и...
Борьба кузбассовцев за «Терсинку» завершилась поражением
В сети появилась информация о закрытии природного месторождения на берегу Верхней Терси, где...
В Кемерове ночью произошла массовая драка
Ночью 7 июля в жилом районе Кедровка произошла массовая драка. Об инциденте в соцсетях рассказала...
В совместных учениях в Кузбассе задействовано свыше тысячи военнослужащих из России и Казахстана
Около тысячи российских и казахстанских военнослужащих задействованы в совместном учении на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus