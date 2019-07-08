Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Березовского сельского поселения не выявлено
В июне 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Березовского сельского поселения, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что администрация Березовского сельского поселения имеет в постоянном бессрочном пользовании земельные участки сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», общей площадью 19,0356 га, которые используются как пастбища для крупного и мелкого рогатого скота, находящегося в частной собственности жителей Березовского сельского поселения.
Фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Березовского сельского поселения в ходе проведения проверки не установлено.
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