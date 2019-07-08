Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Березовского сельского поселения не выявлено

В Новокузнецке в День города отгремели два салюта В Новокузнецке завершился третий день празднования 401-й годовщины. В этом году для жителей и...

Борьба кузбассовцев за «Терсинку» завершилась поражением В сети появилась информация о закрытии природного месторождения на берегу Верхней Терси, где...

В Кемерове ночью произошла массовая драка Ночью 7 июля в жилом районе Кедровка произошла массовая драка. Об инциденте в соцсетях рассказала...