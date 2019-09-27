Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа не выявлено
В августе-сентябре 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что общая площадь земель Ленинск-Кузнецкого городского округа составляет 11213,5 га, в том числе 118,6 га земель сельскохозяйственного назначения.
В ходе проверки фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа не установлено.
27/09/2019
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