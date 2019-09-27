Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа не выявлено

Две жительницы Кузбасса пытались ввезти опасные заморские цветы В Новокузнецке две женщины пытались провести корневища цветов, которые не были задекларированы. Как...

Кузбассовцы могут пройти диспансеризацию в вечернее время и в субботу За восемь месяцев 2019 года кузбасские врачи в рамках диспансеризации диагностировали...

В Кузбассе сотрудник налоговой пошёл на преступление ради ипотеки В Кузбассе сотрудника налоговой инспекции уличили в получении взятки в размере 60 000 рублей,...