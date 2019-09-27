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Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Мельковского сельского поселения не выявлено

 

В августе 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Мельковского сельского поселения, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что администрация Мельковского сельского поселения имеет в общей долевой собственности часть земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 793,9 га. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению данными землями сельскохозяйственного назначения переданы администрацией Мельковского сельского поселения КУМИ Крапивинского муниципального района.

Фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Мельковского сельского поселения в ходе проведения проверки не установлено.

 

Общество
kuzbassnews.ru
27/09/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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