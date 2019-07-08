Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Суховского сельского поселения не выявлено
В июне 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Суховского сельского поселения, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Суховского сельского поселения не выявлено.
08/07/2019
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