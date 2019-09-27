Нарушений земельного законодательства Российской Федерации администрацией Зеленовского сельского поселения не выявлено
В июле-августе 2019 года, при проведения плановой выездной проверки в отношении администрации Зеленовского сельского поселения, специалистами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что администрация Зеленовского сельского поселения имеет в общей долевой собственности часть земельного участка сельскохозяйственного назначения, общей площадью 265 га. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению данными землями сельскохозяйственного назначения переданы администрацией Зеленовского сельского поселения администрации Крапивинского муниципального района.
Фактов нарушения земельного законодательства Российской Федерации администрацией Зеленовского сельского поселения в ходе проведения проверки не установлено.
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