Новости Кузбасса

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Нарушения в сфере семеноводства и карантина растений выявлены плановой выездной проверкой в отношении «Учреждения» в Чебулинском районе Кемеровской области-Кузбасса.

В мае текущего года в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении «Учреждения», осуществляющий хозяйственную деятельность по производству сельскохозяйственной продукции в Чебулинском районе Кемеровской области-Кузбасса, Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса были выявлены нарушения законодательства РФ в области карантина растений и семеноводства.

«Учреждение» осуществляло хранение семян сельскохозяйственных растений к посеву под урожай 2021 года в складских помещениях, не прошедшие обеззараживание от амбарных вредителей, высеяло семена сельскохозяйственных культур, не соответствующие требованиям ГОСТа Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» по всхожести,чистоте (пшеница яровая сорт Новосибирская -18 РС-4, ячмень, зерносмесь), не сортовыми (ячмень, люцерна, клевер). «Учреждением» не представлены документы о том, что семена овощных культур (ввезенные в РФ), использованные для посева в 2021 году, являются семенами у которых генетическая программа не изменена с использованием методов генной инженерии и которые не содержат генно-инженерный материал.

«Учреждение» не обеспечило выполнение карантинных фитосанитарных требований: не проводит обследования используемых «Учреждением»подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов, а именно земли сельхозназначения, расположенные в границах Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса, используемые для производства подкарантинной продукции (зерно, семена, картофель, овощи), четыре складских помещения для хранения подкарантинной продукции (зернопродукции), картофелехранилище.

За выявленные нарушения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ст.10.12 и 10.3 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу.

Руководителю «Учреждения» выданы предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которого будет проконтролировано в установленные сроки.

Общество
kuzbassnews.ru
21/06/2021
Общество

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