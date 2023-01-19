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Нарушения, выявленные при помощи системы ФГИС «Меркурий» за 2022 год

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» по состоянию на 30 декабря 2022 года выявлено 2493 нарушения, в том числе: 1236 нарушений в мясной промышленности; 203 нарушений в рыбной промышленности; 894 нарушения в молочной промышленности; 80 птицеводческой промышленности; 60 при работе с кормами и кормовыми добавками; 14 при работе с живыми животными 6 при работе с пчеловодческой продукцией.

Также при работе в системе выявлен факт поступления продукции на подконтрольные территории со 130 фантомных площадок.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» по уполномоченным лицам всего выявлено 2302 нарушений, по которым приняты следующие меры: выдано 1962 предупреждений; объявлено 59 предостережений; заблокировано 136 уполномоченных лиц; аннулировано 141 регистраций; привлечено к административной ответственности 4 уполномоченных лица.

По аттестованным специалистам выявлено 2 нарушения, по которым выдано 2 предупреждения, а именно за нарушения производства готовой продукции из нелогичного объема сырья и за нарушения прослеживаемости.

В отношении 186 ветеринарных врачей приняты следующие меры: выдано 138 представлений, 19 предостережений, 28 предупреждений, заблокировано 1 регистрация.

Общество
kuzbassnews.ru
19/01/2023
Общество

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