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Наряд Росгвардии задержал уличного грабителя в Кузбассе

 Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Кемерово задержали 19-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя, который открыто похитил сумку у пенсионерки.

В утреннее время к правоохранителям обратилась 63-летняя женщина, и сообщила, что на бульваре Строителей незнакомый мужчина выхватил у неё из рук сумку с деньгами, мобильным телефоном и документами, после чего скрылся.

 Росгвардейцы выяснили приметы подозреваемого и приступили к его поиску. Вскоре около городского общежития стражи правопорядка задержали схожего по приметам мужчину, а около гаражей обнаружили похищенную сумку и её содержимое – подозреваемый успел потратить деньги заявительницы на спиртное.

 Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в полицию. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/08/2022
Происшествия
Кемерово

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