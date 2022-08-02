Наряд Росгвардии задержал уличного грабителя в Кузбассе

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Кемерово задержали 19-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя, который открыто похитил сумку у пенсионерки.

В утреннее время к правоохранителям обратилась 63-летняя женщина, и сообщила, что на бульваре Строителей незнакомый мужчина выхватил у неё из рук сумку с деньгами, мобильным телефоном и документами, после чего скрылся.

Росгвардейцы выяснили приметы подозреваемого и приступили к его поиску. Вскоре около городского общежития стражи правопорядка задержали схожего по приметам мужчину, а около гаражей обнаружили похищенную сумку и её содержимое – подозреваемый успел потратить деньги заявительницы на спиртное.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан в полицию. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Фото: Росгвардия