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Наряд Росгвардии задержал злоумышленника, похитившего телевизор горожанки

 В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, похитившего телевизор стоимостью 20 000 рублей у бывшей супруги.

В вечернее время к правоохранителям за помощью обратилась 35-летняя местная жительница, сообщившая о краже своего имущества. Росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому по улице 50 Лет города. На встречу стражам правопорядка шел мужчина с похищенным телевизором в руках. Для выяснения обстоятельств наряд Росгвардии задержал 38-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, мужчина после распития спиртного пришел в квартиру заявительницы. Злоумышленник попросил денежные средства на дополнительную порцию алкоголя. Получив отказ, задержанный взял телевизор в руки и вынес его из дома с целью дальнейшего сбыта.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телевизор изъят и возращен законному владельцу.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
08/08/2022
Происшествия
Киселевск
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