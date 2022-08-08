Наряд Росгвардии задержал злоумышленника, похитившего телевизор горожанки

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, похитившего телевизор стоимостью 20 000 рублей у бывшей супруги.

В вечернее время к правоохранителям за помощью обратилась 35-летняя местная жительница, сообщившая о краже своего имущества. Росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому по улице 50 Лет города. На встречу стражам правопорядка шел мужчина с похищенным телевизором в руках. Для выяснения обстоятельств наряд Росгвардии задержал 38-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина после распития спиртного пришел в квартиру заявительницы. Злоумышленник попросил денежные средства на дополнительную порцию алкоголя. Получив отказ, задержанный взял телевизор в руки и вынес его из дома с целью дальнейшего сбыта.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телевизор изъят и возращен законному владельцу.

Фото: Росгвардия