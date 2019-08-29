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Наталья Кухарская: Преимущественные условия для местных производителей пива будут противозаконны

28 августа руководитель Кемеровского УФАС России Наталья Кухарская участвовала в дискуссии между представителями органов власти и бизнесом о планируемом изменении Закона о продаже алкогольных напитков в Кузбассе. Обсуждение законопроекта прошло в рамках расширенного заседания Экспертно-консультативного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.

Предлагаемые изменения вносят дополнительные ограничения по местам продажи алкогольной продукции. В частности, планируется запретить розничную реализацию пива (на розлив) в многоквартирных домах или пристроенных помещениях к ним.

В ходе обсуждения местные производители пива высказывали свои замечания и предложения не только к законопроекту, но и к улучшению состояния рынка реализации пенного алкогольного напитка и ведения данного бизнеса малыми и средними предпринимателями в Кузбассе.  Наталья Евгеньевна пояснила, что в соответствии с Конституцией Россия представляет собой единое экономическое пространство, поэтому создание преимущественных условий для местных производителей не может быть поддержано законодателем.

Сбор предложений и оценка регулирующего воздействия законопроекта от предпринимателей и заинтересованных лиц продолжится до 10 сентября. Все замечания принимаются по адресу: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 63, а также на электронную почту: mau@ako.ru.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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