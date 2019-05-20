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Наталья Серякова установила рекорд России по плаванию

С 12 по 19 мая в Дзержинске (Нижегородская область) прошел чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением ОДА. В соревнованиях приняли участие свыше 250 пловцов.

Новокузнечанка, кандидат в мастера спорта Наталья Серякова завоевала три золотые медали на дистанции 50 метров, 100 метров, 400 метров вольным стилем и серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине. На дистанции 400 метров вольным стилем Наталья установила новый рекорд России. В настоящий момент спортсменка входит в состав сборных России и Кемеровской области. Наталья тренируется у Алексея Колбина.

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
20/05/2019
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