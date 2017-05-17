Натуральная косметика и уникальная парфюмерия – в новом островке в ТРЦ «Планета»

Представленная в новом островке продукция популярного российского бренда «СпивакЪ» включает изготовленное вручную мыло и широкий ассортимент средств по уходу за кожей: массажные плитки, бельди, пенки и джемы для умывания, гидрофильные масла для снятия макияжа, скрабы, маски для тела и лица и многое другое. Также здесь покупатели найдут косметические и эфирные масла на любой вкус, в том числе, редкие и экзотические – любительницы изысканного ухода оценят их уникальный эффект для кожи и волос.

Вся продукция «СпивакЪ» изготовлена исключительно из натуральных ингредиентов без использования животных жиров и синтетических отдушек, она не содержит ПАВ, консервантов, красителей и не тестируется на животных. В качестве ароматизаторов для мыла, скрабов и остальных средств выступают эфирные и базовые масла, натуральные смолы и травы. Бренд предлагает гостям «Планеты» лучшее сочетание высокого качества продукции, натурального и полезного состава и доступных цен.

DarkPoint – производитель высококачественной парфюмерии, аналогов ароматов знаменитых брендов. Вся продукция марки представлена в универсальных стильных флаконах 50 мл, лаконичный дизайн которых помог основателям бренда значительно снизить цену товаров: покупатели не переплачивают за созданное именитыми дизайнерами оформление дорогостоящих парфюмов! В новом островке новокузнечане найдут самые популярные ароматы по привлекательной цене – вне зависимости от выбранного парфюма стоимость флакона составит 699 рублей.

В честь открытия первого в регионе магазина до 31 мая действует акция «1+1=3» – при покупке двух ароматов каждый покупатель получит третий в подарок.

Новый островок «СпивакЪ» и Dark Point расположился на 1 уровне ТРЦ «Планета» рядом с магазином «ТВОЕ» – попробуйте уникальную натуральную косметику и любимые ароматы по доступной цене.