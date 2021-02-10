Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Научный детский фестиваль «НИТКА» прошел в Кузбассе в рамках Дней науки

Фестиваль состоялся на базе школы №85 в Кемерове. Юные изобретатели защитили свои научные проекты и приняли участие в тематических мастер-классах. В рамках фестиваля прошла презентация Центра развития талантов и способностей детей города Кемерово «НИТКА.42».

«НИТКА» — это аббревиатура, состоящая из реализуемых Центром направлений деятельности: «Н» — научное, «И» — интеллектуальное, «Т» — технологическое, «К» — креативное, «А» — активность. Цифра 42 символизирует формирование ценностного отношения к малой Родине — Кузбассу. Центр будет координировать деятельность более 200 организаций общего образования города Кемерово, работающих с детьми от 5 до 18 лет. Цель работы Центра — выявление и развитие способностей и талантов каждого ребенка.

Для участников фестиваля работали 5 интерактивных площадок. Ребята могли научиться созданию экспресс-дизайна в онлайн-сервисе «Канва», попробовать себя в журналистике и сделать флеш-интервью или посоревноваться в сборке кубика Рубика на скорость. Сами школьники провели мастер-классы для своих сверстников. Например, ребята из «Станции юных техников «Поиск» организовали интерактивную выставку роботов и мастер-класс по созданию 3D-голограммы при помощи смартфона. Представители Центра дополнительного образования детей им. Волошиной научили желающих выделять ДНК клубники.

Кроме того, на фестивале юные кемеровские ученые и изобретатели защитили собственные научные проекты. Ученики 8 класса Городского классического лицея Вячеслав Чертан и Иван Каширских представили проект «Телемедицинский сервис для помощи в реабилитации после поражения лицевого нерва», ученик 8 класса школы №17 Никита Крутиков рассказал о создании модели гидравлического механизма, 10-классники Егор Петерс и Николай Матков из Лицея №23 презентовал информационную систему, прогнозирующую условия для повышения безопасности на дорогах.

Образование
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/02/2021
Образование
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровская однушка попала в топ самых дорогих квартир в Сибири
Специалисты рынка недвижимости составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибирском...
Парламент Кузбасса предложил штрафовать владельцев собак за нападение их питомцев на людей
Депутаты Кузбасса предлагают изменить ситуацию на федеральном уровне: внести в Кодекс об...
За сутки в Кемерове избили трёх подростков
За сутки 7 февраля в Кемерове избили сразу трёх подростков. Одного из них с тяжёлыми травмами...
Замгубернатора Кузбасса дал три дня главам городов на уборку снега с крыш домов
Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов дал три дня...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus