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Назначен главный врач Кемеровской областной клинической больницы

Главным врачом Кемеровской областной клинической больницы назначен Заслуженный врач РФ Вадим Гатин.

Вадим Гатин родился 16 октября 1963 года в Прокопьевске. Окончил Кемеровский медицинский институт в 1986 году.

Около 30 лет занимается лечебной деятельностью как врач-нейрохирург. С 2003 года занимал должность заместителя главного врача по хирургическим вопросам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А.  Подгорбунского (до 2017 года – Городская клиническая больница № 3 города Кемерова). С 2008 года является главным областным специалистом по нейрохирургии.

Вадим Гатин – отличник здравоохранения, врач высшей квалификационной категории, автор 90 печатных работ, соавтор трех методических рекомендаций. Под его руководством в работу больницы были внедрены более 15 современных технологий.

Занимается вопросами профессиональной подготовки врачей-интернов и клинических ординаторов по специальности «нейрохирургия», входит в состав областной аттестационной комиссии. Как областной специалист, проводит анализ деятельности медицинских организаций Кузбасса в области нейрохирургии.

При участии Вадима Гатина на базе Областной клинической больницы скорой медицинской помощи был открыт травматологический центр первого уровня, что позволило значительно оптимизировать сроки оказания медицинской помощи и снизить смертность от дорожно-транспортного травматизма.

Здоровье
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/10/2017
Здоровье
Кемерово
Новости Кузбасса

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