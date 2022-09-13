Назначен Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 12 сентября 2022 года старший советник юстиции Дмитрий Лосковиченко назначен на должность Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
С 2021 года он занимал должность заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса.
Дмитрий Лосковиченко начинал службу с должности следователя прокуратуры Яшкинского района. Также работал помощником и старшим помощником прокурора Яшкинского района, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением прав граждан, законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса.
Общий стаж работы Дмитрия Лосковиченко в органах прокуратуры более 17 лет.
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