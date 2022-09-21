Назначен Кемеровский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях региона

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 19 сентября 2022 года советник юстиции Денис Гетьман назначен на должность Кемеровского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

С 2015 года он занимал должность заместителя Кемеровского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.

В органах прокуратуры служит с 2001 года, начинал с должности прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

Также Денис Гетьман работал помощником Кемеровского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса.

Фото из открытых источников