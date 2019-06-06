Назначен Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

В первый месяц лета в Кузбассе появится 100 новых детских площадок "Обновки" на радость детворе будут установлены в рамках мероприятия "Приобретение...

Пропавшего 13-летнего мальчика из Кемерова нашли в Красноярске Диму Курбатова из Кемерова, которого искали больше недели, нашли живым в Красноярске. 13-летний...

Кузбассовец по пути в Кемерово сбил насмерть внезапного лося В четверг, 6 июня, около 3:30 на 20-м километре автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий 65-летний...