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Назначен Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июня 2019 № 543-к на должность Мариинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Дмитрий Олегович Осипов.

Дмитрию Олеговичу 43 года, в органах прокуратуры проходит службу с 2008 года в должностях помощника прокурора г. Мариинска и заместителя прокурора г. Мариинска.

Неоднократно поощрялся прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/06/2019
Общество
Мариинск
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