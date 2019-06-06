Назначен Мариинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июня 2019 № 543-к на должность Мариинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Дмитрий Олегович Осипов.
Дмитрию Олеговичу 43 года, в органах прокуратуры проходит службу с 2008 года в должностях помощника прокурора г. Мариинска и заместителя прокурора г. Мариинска.
Неоднократно поощрялся прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации.
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