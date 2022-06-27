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Назначены прокуроры Междуреченска и Тайги

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22.06.2022 старший советник юстиции Андрей Калинин назначен на должность прокурора г. Междуреченска, младший советник юстиции Алексей Часовских назначен прокурором г. Тайги.

До назначения прокурором г. Междуреченска Калинин А. с 2018 года  занимал должность прокурора Крапивинского района Кемеровской области – Кузбасса, начинал службу в органах прокуратуры Республики Тыва, имеет стаж работы более 13 лет. Ранее занимал должности старшего помощника прокурора г. Ленинск – Кузнецкого, заместителя прокурора Ленинск-Кузнецкого района.

До назначения на должность прокурора г. Тайги Алексей Часовских с 2020 года работал заместителем прокурора г. Тайги Кемеровской области – Кузбасса, стаж службы в органах прокуратуры – более 9 лет.

Начинал службу с должности помощника прокурора г. Осинники Кемеровской области - Кузбасса. Также работал в должностях помощника прокуроров Центрального района г. Новокузнецка, Яшкинского, Кемеровского районов, прокурора организационного отдела прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса.

 

 

Фото из открытых источников

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27/06/2022
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