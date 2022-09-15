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Названы имена победителей стипендиальной программы РУСАЛ и En+ в Новокузнецке

Подведены итоги корпоративной стипендиальной программы РУСАЛ и En+. Всего в городах ответственности Компаний было подано 560 заявок. Победителями признаны 179 человек, двое из них – новокузнечане.

Стипендиальная программа РУСАЛ и En+ стартовала два года назад и на первом этапе охватывала только энергетические и металлургические профессии. В этом году к ним добавились медицинские и педагогические специальности.

Студенты-третьекурсники Данил Бочарников и Альберт Гассман учатся в разных учебных заведениях и получат совершенно различные специальности. Данил - студент новокузнецкого филиала Кузбасского медицинского колледжа. Альберт учится в СибГИУ на специальности «Теплоэнергетика и теплотехника».

Помимо отличной учебы оба молодых человека занимаются волонтерством, участвуют в научно-практических конференциях и студенческих чемпионатах.

 

 

Фото: ДСОиРОВ 

Образование
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/09/2022
Образование
Экономика
Новокузнецк
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