Не допустить блэкаут

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Сегодня, 9 ноября, на территории Кемеровской области проходят масштабные противоаварийные учения по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных прохождением штормового фронта. В них принимают участие специалисты филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго – РЭС», филиалов «Алтайэнерго» и «Горно-Алтайские электрические сети», Региональный штаб, муниципальные  органы власти, подразделения МЧС России, филиал «ФСК ЕЭС» - «Кузбасское ПМЭС» и территориальные сетевые организации.

По легенде учений по всей территории Кемеровской области зафиксировано ухудшение погодных условий. Усиление ветра до 25 метров в секунду и обильный снегопад могут стать причиной сбоев в работе энергооборудования. Чтобы минимизировать время реагирования на возможные нештатные ситуации в  9-45 филиал «Кузбассэнерго - РЭС» переводится в особый режим работы, для координации действий собирается штаб из руководителей. 

Шквалистый ветер и мокрый снег стал причиной отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах по всей Кемеровской области. Основной удар стихии приняли на себя Кемеровский, Беловский, Новокузнецкий и Яйский районы, в которых произошли условные массовые отключения. «Без электроснабжения» остались  свыше 77 тысяч жителей, 166 социально значимых объекта, в том числе школы, детские сады, котельные, объекты водоснабжения. Незамедлительно энергетики приступили к аварийно-восстановительным оработам.

Для отработки взаимодействия в учениях, кроме 10 бригад Кузбассэнерго – РЭС со всей необходимой техникой, задействованы 2 бригады линейщиков из Алтайского края и Республики Алтай, а также специалисты местных сетевых компаний – «КЭнК», «Горэлектросеть» г. Новокузнецк, Южно-Кузбасское акцилнерное общество «Электросеть», «КузбассЭлектро»,  «РЖД», «СУЭК Кузбасс». Всего в масштабных учениях принимает участие 159 человек и 51 единица техники.

Все действия в рамках учений проходят в реальном режиме. При этом организаторы оставляют за собо право менять условия поступающих вводных.

 - Особое внимание в процессе тренировки будет уделяться организации временных схем электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, организации деятельности горячих линий при увеличении нагрузки на операторов в части объема входящих обращений граждан, организации взаимодействия со службами ЕДДС, Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, - отметил и.о. заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» Андрей Костин.

Общество
kuzbassnews.ru
09/11/2017
Общество
Новости Кузбасса

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