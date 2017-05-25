Не доверяйте пустым обещаниям!

В Кемеровской области обращения граждан в государственные органы по пенсионным вопросам, напечатанные, как под копирку, принимают массовый характер. Обращения составлены по шаблону, содержат ссылки на законодательные акты, как правило, не относящиеся к существу вопроса, зачастую, личные данные заявителя указаны недостоверно.

В обращениях поднимается вопрос об исчислении страхового (общего трудового) и специального стажа, о включении периода учебы, прохождения военной службы, ухода за детьми, а также отдельных периодов трудовой деятельности. «Юридическая» услуга по составлению данных обращений предоставляется коммерческими организациями за немалую плату. Коммерсанты, при оформлении заявлений, обещают увеличение пенсий, заведомо вводя кузбассовцев в заблуждение. Специалисты управлений Пенсионного фонда перепроверили десятки пенсионных дел заявителей. Ни в одном нет оснований для увеличения пенсий.

При возникновении вопросов, относящихся к компетенции Пенсионного фонда России, специалисты рекомендуют обращаться в управлении ПФР по месту жительства.

При несогласии с решением управления ПФР или с полученной консультацией, граждане имеют право беспрепятственно обращаться в вышестоящий орган лично или письменно. Адрес отделения ПФР по Кемеровской области: 650040, г. Кемерово, проспект Советский, 74. (83842) 58-73-20 - телефон «горячей линии» Отделения.

Обратиться также можно через сайт ПФР.

Требования к письменному обращению, направленное как в управление ПФР по месту жительства, так и в Отделение ПФР, которое рассматривается бесплатно, минимальные: указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес (электронный адрес – при направлении обращения в электронном виде), по которому должен быть направлен ответ. Просьба суть предложения, заявления или жалобы излагать четко. Документы, подтверждающие доводы, прилагаются, если сам человек считает это необходимым.

Помните, граждане имеют право обращаться лично, а также направлять письменные обращения в любой государственный орган, органы местного самоуправления и их должностным лицам. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.