Не менее 30 экипажей дорожников будут патрулировать подведомственную сеть ФКУ «Сибуправтодор» в дни сильных морозов 25-30 декабря

С 25 по 30 декабря в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях похолодает до -35, местами до -40˚С, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Ежегодно в таких условиях резко возрастает число аварийных остановок на междугородних маршрутах по причинам перемерзания топлива или выхода из строя жизненно важных механизмов автомобиля.

Такие ситуации быстро становятся критическими для людей. Для экстренной помощи водителям в организациях, обслуживающих федеральные трассы, сформированы дежурные экипажи, которые будут круглосуточно патрулировать участки дорог на машинах, оснащённых тёплыми вещами для людей и средствами обогрева и буксировки для транспортных средств.

В Новосибирской области – не менее 13 бригад, в Омской и Кемеровской областях – по восемь, минимум один экипаж будет работать на участке Р-255 Подъезд к Томску. В качестве пунктов обогрева и ремонта задействуют более трёх десятков технических баз подрядных организаций.

Координируют работу подрядчиков в круглосуточном режиме специалисты ФКУ «Сибуправтодор». Контроль погодных условий и состояния проезда на участках осуществляется в том числе с использованием данных автоматизированной системы метеообеспечения, которая включает в себя 91 метеостанцию с функциями видеонаблюдения, контроля состояния дорожного покрытия и передачи данных в диспетчерскую службу управления в режиме онлайн.

Уважаемые водители, просим ответственно относиться к дальним поездкам в морозную погоду! Тщательно проверяйте исправность автомобиля и средств связи, имейте при себе запас топлива по сезону, а также горячего чая и тёплых вещей! По возможности, отложите выезд до окончания морозов!

Телефон для экстренных сообщений – 112.

Телефоны диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор»:

· в Новосибирской области – (383)262-62-72, 8-913-943-12-74;

· в Кемеровской и Томской областях – 8(3842) 75-29-76, 8-961-707-85-69;

· в Омской области – 8(3812) 40-70-16, 8-913-670-12-36.