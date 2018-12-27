Не нужно быть юристом, чтобы обратиться в Пенсионный фонд

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает всем жителям Кузбасса, что граждане России имеют право свободно и добровольно обращаться в любой государственный орган, органы местного самоуправления и их должностным лицам лично, а также направлять письменные обращения. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

Не зная этого, люди порой прибегают к услугам коммерческих юридических организаций, активно рекламирующим свою деятельность, в том числе, на территории Кузбасса. Так, в последнее время в Отделение массово поступают письменные обращения граждан по пенсионным вопросам, оформленные, как под копирку. При этом в обращениях часто встречаются ошибки, порой даже личные данные заявителя указываются недостоверно, содержатся ссылки на законодательные акты, не относящиеся к существу вопроса.

На самом же деле, чтобы обратиться по пенсионным вопросам в ПФР, не нужно прибегать к услугам коммерсантов и платить за это, по некоторым данным, от 5 до 15 тысяч рублей. Требования к письменному обращению в ПФР минимальные и не нуждаются в специальной юридической поддержке: указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес (электронный адрес – при направлении обращения в электронном виде), по которому должен быть направлен ответ. Суть предложения, заявления или жалобы нужно изложить четко, при желании приложить документы, подтверждающие приведенные доводы.

Оформить обращение можно также в электронном виде через сайт ПФР www.pfrf.ru . и мобильное приложение.

При несогласии с решением управления ПФР или с полученной консультацией, граждане имеют право беспрепятственно обращаться в вышестоящий орган лично или письменно. Адрес отделения ПФР по Кемеровской области: 650040, г. Кемерово, проспект Советский, 74. Телефон «горячей линии» Отделения (83842) 58-73-20.