А не почитать ли нам на свежем воздухе?

Новокузнечанина на иномарке оштрафовали за выезд на «встречку» По информации ГУ МВД по Кемеровской области, была проведена проверка по данному факту. В отношении...

Приказ мэра: в Новокузнецке срочно демонтируют гаражи рядом со школами «После инспектирования ряда пришкольных территорий глава города С.Н. Кузнецов потребовал от...

В Кемерове появится 17 новых детских садов В микрорайоне предусмотрено строительство 5-ти детских комбинатов. Первый был открыт несколько лет...