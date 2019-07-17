А не почитать ли нам на свежем воздухе?

В Модельной библиотеке семейного чтения пос. Малиновка продолжил свою работу летний читальный зал. Участниками обзора детских журналов стали юные жители поселка. Вниманию ребят были представлены периодические издания, знакомство с которыми помогло им узнать много нового и интересного. Журналы «Тошка» познакомил детей с домашними и дикими животными, «Ухтышка» научил сочинять стихи, «Непоседа» рассказал о необычных строениях, предложил отгадать загадки, кроссворды и поделился несложными кулинарными рецептами. Также юные читатели узнали, что с журналом «Мастерилка» можно лепить из пластилина, делать аппликации, бумажные цветы, создавать необычные бутерброды и шедевры из солёного теста. Детский интерес вызвали журналы «Том и Джерри» с комиксами и «Мурзилка» с рассказами, сказками и весёлыми стихами.
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