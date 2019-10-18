Неблагоприятные условия на дорогах: мокрый снег и гололёдные явления

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 19 октября территории области ожидается похолодание, осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололедные явления. На дорогах гололедица, ухудшение видимости при осадках временами до 1-2 км.
Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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