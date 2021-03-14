Небольшие города Кузбасса смогут получить звание «Город трудовой доблести и воинской славы»

Во Дворце культуры Салаира состоялось 18-е заседание Парламента Кузбасса. Ключевым вопросом стало внесение изменений в региональный закон «О почетном звании Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы», принятый в 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева.

«Шесть городов Кузбасса уже носят почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. В годы Великой Отечественной войны работники предприятий этих территорий проявили упорство и самоотверженность, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали примеры мужества. Но героизм проявляли не только в крупных кузбасских городах. Поэтому мы поддерживаем предложение жителей Гурьевского округа присваивать почетное звание и небольшим городам, расположенным в муниципальных округах и районах. Так мы сможем отдать дань уважения и памяти всем кузбассовцам, ковавшим Великую Победу на фронте и в тылу», — отметил губернатор Сергей Цивилев, принимавший участие в заседании в режиме ВКС.

В первом чтении Парламент Кузбасса принял поправки в закон единогласно. Сергей Цивилев поблагодарил депутатов за это важное для региона решение. В случае получения звания небольшие города смогут получать дополнительное финансирование на благоустройство военных мемориалов.