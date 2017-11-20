Во всех образовательных организациях Тяжинского района прошла Неделя безопасности.

Главная цель мероприятия – формирование у детей навыков обеспечения личной безопасности, профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках недели безопасности были проведены беседы, классные часы, тематические игры, выставки книг и рисунков, различные конкурсы. Воспитанники Итатского детского сада № 4 встретились с капитаном полиции Светланой Алексеевной Бобровой. Она еще раз напомнила детям правила поведения в общественном транспорте, вместе с малышами вспомнили дорожные знаки, закрепили правила поведения на горках зимой.

Постоянным гостем в Тяжинском детском саду №5 является начальник ГИБДД отдела МВД России по Тяжинскому району, майор полиции Владимир Викторович Шарычев. Решая вместе с детьми ребусы и загадки, он предложил детям вспомнить правила поведения на дороге в зимнее время.

В рамках «Недели безопасности» воспитанники Нововосточного детского сада «Светлячок» и Тяжинского детсада № 3 «Золотой Ключик» встретились с главным государственным инспектором пожарного надзора по Тяжинскому и Тисульскому районам Иваном Михайловичем Коробейниковым, который провел беседу на тему противопожарной безопасности детей.

В гостях у воспитанников Тяжинского детского сада №2 побывал начальник пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ «22 отряд ФПС по Кемеровской области» Олег Владимирович Дягилев. Он не только напомнил детям о правилах поведения, но также рассказал о профессиях пожарного и спасателя.

17 ноября воспитанники детских садов районного центра приняли участие в акции памяти жертв ДТП, организованной отделом молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района. Ребята выпустили в небо белые и черные шары в память всех погибших на дорогах.