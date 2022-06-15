Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Неделя «Динотерры» стартовала Кузбассе

В преддверии международного научно-популярного фестиваля «Динотерра», который пройдет с 17 по 19 июня в деревне Шестаково, в регионе стартовали мероприятия, посвященные этому событию.
Первыми к их проведению подключились ученые Кемеровского государственного университета, где состоялся международный круглый стол – «Уникальный микрорайон КуZбасса – Шестаково: изучение, сохранение, популяризация», а также учреждения Чебулинского округа.
Во всех учреждениях культуры Чебулинского округа пройдут квесты, мастер-классы, игровые и познавательные программы, виртуальные экскурсии. На уличной площадке Николаевского сельского дома культуры уже прошла квест-игра «В поисках затерянного мира», а в Новоказанском сельском клубе – познавательно-игровая программа «Динозавры - гиганты прошлого». Участниками познавательных игр стали школьники, которым для того, чтобы разгадать тайны динозавров, предстояло пройти интересные испытания.
В КемГУ целый спектр вопросов, связанных с уникальным археологическим и палеонтологическим комплексом в Шестакове, обсудили в рамках круглого стола. Его участниками стали археологи, историки, палеонтологи из России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Монголии. Также в результате обсуждения отмечено, что открытие уникального палеонтологического комплекса в деревне Шестакове делает это место привлекательным не только для ученых-археологов, но и палеонтологов со всего мира. Благодаря находкам останков динозавров, мамонтов, бизонов Шестаково становится известным туристическим центром в России и за ее пределами.
Кроме того, в рамках подготовки к фестивалю дорожники ограничат ремонты на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», по которой будут направляться гости со всего КуZбасса и соседних регионов. Так, производство работ будет ограничено днем на пяти участках ремонта: км 309-321, 343-362, 362-374+500, 486-501, 535-545. Возобновлять ремонты на проезжей части с перекрытием одной полосы в эти три дня будут только в ночное время – с 20.00 до 8.00 часов. Ограничение ремонтов обеспечит безопасный и беспрепятственный проезд к месту проведения фестиваля.
О дате и месте проведения фестиваля, его программе, размещении гостей, пунктах питания, маршрутах движения можно узнать на сайте «Динотерра» https://dinoterra.ru/.

Культура
Верх-Чебула
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/06/2022
Культура
Верх-Чебула
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus