Неделя «Динотерры» стартовала Кузбассе

В преддверии международного научно-популярного фестиваля «Динотерра», который пройдет с 17 по 19 июня в деревне Шестаково, в регионе стартовали мероприятия, посвященные этому событию.

Первыми к их проведению подключились ученые Кемеровского государственного университета, где состоялся международный круглый стол – «Уникальный микрорайон КуZбасса – Шестаково: изучение, сохранение, популяризация», а также учреждения Чебулинского округа.

Во всех учреждениях культуры Чебулинского округа пройдут квесты, мастер-классы, игровые и познавательные программы, виртуальные экскурсии. На уличной площадке Николаевского сельского дома культуры уже прошла квест-игра «В поисках затерянного мира», а в Новоказанском сельском клубе – познавательно-игровая программа «Динозавры - гиганты прошлого». Участниками познавательных игр стали школьники, которым для того, чтобы разгадать тайны динозавров, предстояло пройти интересные испытания.

В КемГУ целый спектр вопросов, связанных с уникальным археологическим и палеонтологическим комплексом в Шестакове, обсудили в рамках круглого стола. Его участниками стали археологи, историки, палеонтологи из России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Монголии. Также в результате обсуждения отмечено, что открытие уникального палеонтологического комплекса в деревне Шестакове делает это место привлекательным не только для ученых-археологов, но и палеонтологов со всего мира. Благодаря находкам останков динозавров, мамонтов, бизонов Шестаково становится известным туристическим центром в России и за ее пределами.

Кроме того, в рамках подготовки к фестивалю дорожники ограничат ремонты на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», по которой будут направляться гости со всего КуZбасса и соседних регионов. Так, производство работ будет ограничено днем на пяти участках ремонта: км 309-321, 343-362, 362-374+500, 486-501, 535-545. Возобновлять ремонты на проезжей части с перекрытием одной полосы в эти три дня будут только в ночное время – с 20.00 до 8.00 часов. Ограничение ремонтов обеспечит безопасный и беспрепятственный проезд к месту проведения фестиваля.

О дате и месте проведения фестиваля, его программе, размещении гостей, пунктах питания, маршрутах движения можно узнать на сайте «Динотерра» https://dinoterra.ru/.