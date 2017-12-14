Неделя молодежной книги в Тяжинском районе

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова и Итатской модельной библиотеке прошли мероприятия в рамках недели молодежной книги.

В течение недели на юношеском абонементе Тяжинской центральной районной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова действовала книжная выставка «Читай, юность!» Здесь вниманию читателей были представлены произведения Александра Степановича Грина, Вениамина Александровича Каверина, Джулиана Стоквина, Елены Александровны Усачевой, Рувима Исаевича Фраермана.

Для воспитанников детского дома «Ласточкино гнездышко» сотрудники библиотеки Елена Викторовна Боровских и Виктория Викторовна Рябовалова провели информационно-познавательный час «Славное имя – Кузбасс». Библиотекари рассказали ребятам о достопримечательностях Кузбасса, познакомили с природными особенностями, флорой и фауной особо охраняемых территорий Кемеровской области: заповедником «Кузнецкий Алатау», «Томской писаницей», «Кузнецкой крепостью», «Азасской пещерой».

Библиограф публичного центра правовой информации Мария Александровна Удалая и библиотекарь юношеского абонементам Елена Викторовна Боровских провели акцию «Юность – пора мечты». Цель акции: привлечь внимание молодежи к литературе, к чтению книг. Библиотекари вручили ребятам буклеты, рассказали о неделе молодежной книги, о самых популярных книгах в молодежной среде и пригласили посетить библиотеку.

В Итатской модельной библиотеке прошел День краеведческих открытий «Край родной тебя я воспеваю…». Присутствующие познакомились с биографией и творчеством Михаила Александровича Небогатова, Виктора Михайловича Баянова, Василия Дмитриевича Федорова, Евгения Сергеевича Буравлева и других. На протяжении всего мероприятия звучали стихи этих замечательных поэтов. В течение дня работала книжная выставка «Край родной тебя я воспеваю…».

В рамках акции «А не прочесть бы мне…» для жителей поселка Итатский были оформлены листовки с фрагментами из произведений русских и зарубежных авторов: Антона Павловича Чехова «Чайка», Александра Ивановича Куприна «Лунной ночью», Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека», Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах». Организаторы акции ставили перед собой задачу привлечения молодежи к чтению классических произведений.